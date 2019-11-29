Отказ от сладкого при похудении вреден - диетолог

Американский диетолог, основатель Нью-Йоркского центра питания Бриджит Цейтлин уверена, что при похудении не стоит отказываться от сладкого, пишет Focus.



Специалист считает, что отказ от десерта не только повлияет на психическое состояние человека, стремящегося избавиться от лишних кило, но и приведет к срыву, когда худеющий набросится на "вредные" продукты и съест их в большом количестве.



Диетолог подчеркнула, что как только человек в чем-то себя резко ограничивает, то у него сразу появляется огромное желание получить запретный плод.



Эксперт по похудению советует не убиваться из-за того, что вы съели "запрещенный" шоколад. Также Цейтлин рекомендует не считать калории, поскольку это приведет только к стрессу.



"В жизни и так много стресса. Еда не должна быть еще одним его источником. Быть здоровым также означает психическое здоровье. Это значит, что вы должны есть то, что хочется, не испытывая стресса или вины", - подчеркивает врач.



Бриджит Цейтлин заявляет, что если человек соблюдает принципы правильного питания, то время от времени он может позволить себе что-то вкусное.



Диетолог также дала пару советов худеющим. Так, она рекомендует высыпаться, сохранять положительный настрой, а также заниматься тем видом физической активности, который приносит удовольствие.

