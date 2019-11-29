Украинцы “забывают” о наличке и переходят на оплату гаджетами - НБУ

С начала 2019 года количество бесконтактных и токенизированных платежных карт выросло в Украине на 70%. Каждая пятая активная карта в Украине бесконтактная.



Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.



"На сегодня около 22% активных платежных карт - это бесконтактные и токенизированные (для операций с применением гаджетов с функцией NFC, в частности, через платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay - ред.) карты. Количество таких карт продолжает расти быстрыми темпами: с начала 2019 года количество бесконтактных и токенизированных платежных карт увеличилось почти на 70% - до 6,7 млн шт. и 1,9 млн шт. соответственно", - говорится в сообщении.



По информации НБУ, безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизованных карт вместе составляли 33% от общего количества операций с картами в торговой сети и 32,8% - объема этих операций.



Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 9 месяцев 2019 года выросло по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 29% (до 3 651,7 млн шт.), а их объем - на 27% (до 2 582,7 млрд грн).



По состоянию на 1 октября 2019 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 9%, если сравнить с началом года, и составило 64,7 млн шт. 60% от этого количества - это активные платежные карточки.

