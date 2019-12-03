Следком РФ объявил Мосийчука в розыск

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года бывшему депутату Верховной Рады Игорю Мосийчуку и объявил его в розыск. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на сайте ведомства.



"Получены неопровержимые доказательства участия в нападении на посольство бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (360 УК РФ), он объявлен в розыск", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.



Также в СК России отметили, что ранее возбудили уголовные дела против других украинских депутатов - Владимира Парасюка, Андрея Лозового; перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.

