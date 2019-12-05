Россия может увеличить поставки газа в Европу без украинского транзита

Россия обсуждает возможность увеличения поставок газа в Европу в случае остановки транзита через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы видим, в связи с ростом экономики, с ростом потребления растет и потребление, прежде всего, в промышленности, промышленность растет.

Без украинского транзита сможем ли мы прямо в ближайшее время обеспечить увеличение (транзита газа в Европу) - это вопрос, который мы обсуждали", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.



В свою очередь Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна будет получать российский газ вне зависимости от итогов переговоров России и Украины.



"Я получил уверения от президента РФ (Владимира) Путина и господина (Алексея) Миллера (глава Газпрома – ред.), что мы всегда сможем покупать дополнительное количество газа с территорий других стран и что первый и второй квартал следующего года мы можем встретить с определенной уверенностью, вне зависимости от того, как будут развиваться переговоры между Россией и Украиной", - сказал Вучич по итогам переговоров с Путиным.

