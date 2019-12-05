Украина готова предоставить Донбассу особый статус

Украина готова провести конституционную реформу согласно минским соглашениям и предоставить Донбассу особый статус. Об этом заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «Европейская правда».



По его словам, украинские власти ограничат реформу вопросами децентрализации. Так, не подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области «могут получить дополнительные полномочия», сказал Ермак. «Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — подчеркнул помощник главы государства.



Ермак также рассказал, что продление закона о статусе Донбасса зависит от результатов запланированной на 9 декабря встречи лидеров «нормандской четверки». Он отметил, что только после саммита в Париже президент Украины будет готов внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.



Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».



«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

