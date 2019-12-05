Труба считает, что к прослушке в его кабинете причастен действующий сотрудник ГБР

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба считает, что к прослушке в его кабинете причастен действующий сотрудник Бюро, а сама прослушка была одним из сценариев для снятия его с должности.



В четверг в Киеве Труба рассказал журналистам, что для снятия директора ГБР был задействован ряд сценариев, один из них - эти аудиозаписи.



"Под видом перезагрузки ГБР Бюро поставили в зависимость от политических игроков... Подследственные стали контролировать ГБР", - заявил он.



По словам Трубы, для его снятия с должности директора использовалась информация по делам Майдана, уголовное дело Щербины и собственно, "записи, которые были использованы дважды".



"Прослушивание... к этому причастны правоохранители или лица, которые раньше работали в правоохранительных органах... К прослушиванию причастен действующий сотрудник ГБР, но будет ли это установлено в уголовном производстве - сомневаюсь", - сказал Труба.



При этом он отметил, что совершенно разные люди устанавливали прослушку и использовали записи.



По словам директора ГБР, прослушивающее устройство было установлено в мае этого года - с начала расследований конкретных уголовных производств.



"Это манипуляция, один из сценариев для манипулирования общественным мнением для снятия директора с должности", - отметил Труба, говоря о записях.



Он обратил внимание на то, что вопрос "не в голосе на записях, а в том, что можно компилировать что угодно".



"Именно таких разговоров не было", - утверждает Труба.



"Я не совершал никаких действий, за которые я должен волноваться", - уверен он.



При этом директор ГБР ответил отрицательно на вопрос о том, были ли у него разговоры с главой Офиса президента Андреем Богданом относительно расследования уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.



"Снятие с должности было необходимо только одному человеку", - сказал Труба, дав понять, что речь идёт о Порошенко. Вместе с тем, директор ГБР не назвал имени Порошенко.



Как сообщалось, 19 ноября в телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Украины Владимира Зеленского об открытии конкретных дел.



Сам Труба заявил, что обнародованные аудиозаписи не соответствуют действительности и являются провокацией.



20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка допустил возможность расследования публикации аудиозаписей в Телеграм-канале "Трубу прорвало" в рамках уже расследуемого уголовного производства по факту прослушивания в кабинете Трубы.



Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября в Очакове сказал, что разберется с этой ситуацией, когда изучит данный вопрос.



21 сентября Труба сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.



3 декабря Верховная Рада поддержала президентский законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей, и начинается процесс по перезапуску органа. В настоящее время Труба остается директором ГБР, поскольку закон ещё не подписан президентом.

