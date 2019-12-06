Специалисты готовят переворот в женской контрацепции

Массачусетский технологический институт разрабатывает оральный контрацептив, который нужно принимать только раз в месяц. Как отмечает Xinhua, это будет настоящий прорыв, облегчающий задачу контроля рождаемости, ведь больше не потребуется принимать таблетки ежедневно.



Итак, это капсула, покрытая желатином, несущая в себе дозу, которой хватит на три недели. Попадая в желудок, капсула высвобождает звездчатую систему доставки с шестью свернутыми элементами (система доставки изготовлена из полиуретана). Эти элементы могут разворачиваться, медленно выделяя содержимое - сам препарат левоноргестрел.



Испытания на свиньях показали, что этот вид выделения лекарственного средства позволяет добиться той же концентрации лекарственного средства в крови, что и при ежедневном приеме средства. Концентрация у животных поддерживалась в течение 4 недель. У людей капсула будет полностью деградировать за 3 недели, обещают ученые.

