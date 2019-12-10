Телеканал «Интер» снял документальный проект «Таисия Повалий. Сегодня и навсегда» – к юбилею известной певицы

Сегодня, 10 декабря, народной артистке Украины Таисии Повалий исполняется 55 лет. К юбилею знаменитой певицы «Интер» снял документальный проект «Таисия Повалий. Сегодня и навсегда», премьера которого состоится в эфире телеканала в субботу, 14 декабря, в 11:00.



Таисия Повалий никогда не скрывала своего возраста. О юбилейной дате певица говорит: «55 лет – даже не понимаю, сколько это, просто две пятерки и все. Душа-то молодая…»



В новом документальном проекте вместе с Таисией Повалий и ведущим Андреем Данилевичем телезрители отправятся на прогулку по прошлому певицы, а также посетят ее любимые места в Киеве, с которыми связаны ее самые теплые воспоминания.



Каким было детство будущей народной артистки Украины? Почему родители назвали дочку Таисией, хотя изначально папа выбрал имя Леся? От кого унаследовала свой талант девочка, которая впервые вышла на большую сцену в 6 лет, и сразу в качестве солистки хора? А в 15 Таисия уже поступила в Киевское музыкальное училище им. Р. М. Глиэра. Правда, не на вокальное, а на дирижерско-хоровое отделение. Как принял большой город юную девушку-отличницу из глубинки?







Как случилось, что целиком и полностью увлеченная музыкой Таисия увлеклась гитаристом Владимиром Повалием, с которым познакомилась «на помидорах», когда студентов после первого курса отправили на сельхозработы в колхоз? Уже через год пара решила пожениться. Почему мама отговаривала дочь от свадьбы? А в 19 лет Тая и сама стала мамой: на свет появился сын Денис. Как удавалось певице совмещать материнство и карьеру?



Как в жизни Таисии появился продюсер Игорь Лихута, который сделал ее по-настоящему успешной и известной исполнительницей? Уже через год творческого союза с Игорем певицу стали называть «Золотым голосом Украины», через три года она получила звание заслуженной артистки Украины, а через пять лет – стала народной. Как между певицей и продюсером завязались близкие отношения? Как им удавалось длительное время скрывать свои чувства от окружающих? И как отреагировали близкие Повалий, когда она во всем призналась? Почему Таисия даже после того, как вышла замуж за Игоря Лихуту, оставила себе фамилию первого мужа? И почему пара решила не заводить общих детей?



Чем сейчас живет Таисия Повалий? О чем мечтает и на что надеется? И что дает ей силы сохранять самообладание вопреки всем нападкам в ее сторону? Ведь, несмотря ни на что, певица остается жить в Украине, продолжает работать и отстаивать свое право дарить людям свои песни и свой голос.



Обо всем этом и многом другом Таисия Повалий расскажет в откровенной беседе с телеведущим Андреем Данилевичем.



Кроме того, в документальном проекте «Интера» о певице будут рассказывать ее родные, друзья и коллеги: Игорь Лихута, Константин и Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Николай Басков, Гарик Кричевский. Телезрители, например, узнают, почему Николай Басков на первую встречу с украинской певицей два километра бежал по улице. Или почему Валерий Меладзе считает, что Таисия вполне могла бы быть грузинкой.



Не пропустите премьеру документального проекта «Таисия Повалий. Сегодня и навсегда» – в субботу, 14 декабря, в 11:00 на телеканале «Интер». А вечером, в 22:00, в эфир выйдет большой сольный концерт Таисии Повалий «Сердце – дом для любви». Народная артистка Украины, певица с уникальным тембром голоса порадует поклонников новыми песнями и споет свои лучшие хиты. Зрителей ждут яркие постановки, стильные декорации, неожиданные сюрпризы и импровизации от Таисия Повалий.



Документальный проект «Таисия Повалий. Сегодня и навсегда»

Ведущий: Андрей Данилевич

Сценарист: Елена Елагина

Режиссер: Алексей Лябах

Главный редактор телеканала «Интер»: Антон Никитин

Генеральный продюсер проекта, руководитель Inter Media Group: Анна Безлюдная



Сюжет «Утра с Интером» о дне рождения Таисии Повалий: https://youtu.be/0-Cn6bp81pE



