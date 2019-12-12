Дневной сон повышает риск преждевременной смерти - ученые

Сон в дневное время может быть смертельно опасным. Об этом рассказали китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане, сообщает EurekAlert!.



Ученые на протяжении шести лет наблюдали за 31 750 добровольцами в Китае. Их средний возраст составил 62 года, а проблем со здоровьем у них не наблюдалось.



Во время исследования было зарегистрировано 1557 случаев инсульта. С анкет участников стало известно, что 8% из них дремали днем 90 минут и дольше, а 24% - спали в сутки девять и больше часов.



Во время исследования было зарегистрировано 1557 случаев инсульта. Оказалось, что риск инсульта у тех, кто долго спит или спит днем на 23% больше, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. А у тех, кто долго спал и дремал днем, инсульт был на 85% чаще.

