Время покупать: подарки на Новый год для детей

Предстоящий Новый год приносит праздничное настроение и немалые трудности при поиске подарков близким людям.



Особенно трудно определиться с подарками для детей в том возрасте, когда они не расскажут о желаниях. Чем меньше ребенок, тем больше презент предназначается одновременно ему и родителям, поэтому не хочется разочаровать в том числе старших.

Мы подобрали несколько идей, помогающих определиться с хорошим подарком, сэкономив время.

Рекомендуем заранее начать поиск подарков — ближе к Новому году вся Украина начинает делать заказы, и доставка может затянуться. Берите на вооружение наши советы — и находите подарки как можно быстрее. Интернет-магазин товаров для детей по ссылке https://naditok.com.ua — первое место, куда рекомендуется заглянуть. Большой ассортимент товаров во всех категориях не оставит вас без покупок,

Бортики в кроватку: самым маленьким

Бортики для детей не станут лишними, даже когда дома уже есть два-три комплекта. Изделия легко меняются, а родителям всегда приятно разнообразить дизайн спального места ребенка. А еще красивые бортики используют в процессе детской фотосессии, что тоже очень удобно — сменив простые аксессуары, родители полностью меняют обстановку фотозоны.

Постельное белье, полотенце

Дарить эти изделия рекомендуется родственникам, близким людям. Ни полотенце, ни постельное для родителей нелишние, поэтому с текстилем сложно прогадать. Но он больше практичный, нежели торжественный. Выбирая что-то простое, обязательно добавьте какую-то приятную мелочь.

Игрушки: беспроигрышный вариант для любого возраста

Решив подарить что-то практичное, но интересное, смело выбирайте игрушки:

Карусельки, погремушки, колокольчики, другие приспособления в кроватку, коляску. Изделия со светом, музыкой, шумящими, яркими деталями развлекают малыша в любое время.

Игрушки для купания. Эти детские товары подходят для самых маленьких. Плавающие цветные фигурки, наборчики для зачерпывания воды — идеальное решение, чтобы развлечь малыша во время водных процедур.

Мягкие игрушки — с ними дети любят спать. Обратите внимание, что совсем маленьким детям нужны специальные изделия без ворса, мелких деталей, других элементов — их ребенок может съесть.

«Развивашки». Пирамидки, кубики, мягкие пазлы, музыкальные устройства с крупными кнопками — все это тоже замечательно подходит. Плюс подарков в том, что им всегда находится применение, а многие модели можно купить недорого.

Ищете подарок человечку, осознанно воспринимающему действительность? Ему подойдут куклы, фигурки животных, машинки, более сложные пазлы, кубики. Детям от 3-8 лет уже дарят радиоуправляемые модели. Трехлетке подойдет что-то простенькое и недорогое, чтобы просто вызвать у малыша восторг. А вот детям от 7-8 лет покупают серьезные модели на радиоуправлении, которые вызывают интерес даже у взрослых. В том же возрасте для детей начинают присматривать простые настольные игры и разнообразные спортивные товары.

Чтобы подарок вызвал эмоции, концентрируйтесь на нескольких вещах. К игрушке мы рекомендуем добавить сладость, какой-нибудь милый значок, варежки, шапку.

Помните, что важна не общая цена презента, а то, насколько он интересен и одновременно полезен ребенку.