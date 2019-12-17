NASA начинает сборку "тихого" сверхзвукового самолета

NASA приступает к сборке первого полноразмерного "тихого" сверхзвукового самолета.







Об этом пишет пресс-служба NASA.



Руководство ведомства и компаний-подрядчиков провело финальную проверку проекта и дало добро на интеграцию. Окончательная сборка X-59 Quiet SuperSonic Technology, включая установку инновационной системы обозрения в кабине, запланирована на конец 2020 года. Первый полет QueSST должен состояться уже в 2021 году.



Х-59 будет иметь форму, которая снижает громкость удара при преодолении звукового барьера. На его строительство на заводе Lockheed Martin в Палмдейле, штат Калифорния, выделено 247,5 миллиона долларов.

