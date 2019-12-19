Forbes назвал самых успешных блогеров YouTube 2019 года

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых видеоблогеров YouTube по итогам 2019 года. В первую тройку вошли восьмилетний мальчик Райан Каджи и пятилетняя девочка Анастасия Радзинская – их годовой доход исчисляется десятками миллионов долларов.



Самым успешным блогером на YouTube в 2019 году стал восьмилетний Райан Каджи – его годовой доход составил 26 миллионов долларов.



Карьера Райана началась, когда ему было всего три года. На канал мальчика выкладывались видео с распаковкой новых игрушек. Со временем на его каналах начали выкладывать видео, где он играет с друзьями и проводит веселые эксперименты. За пределами YouTube у Райана есть собственная линейка игрушек и одежды, шоу на Nickelodeon и контракт с Hulu.



Второе место у канала Dude Perfect, его доход составил 20 миллионов долларов. На канале пятеро друзей (Коби Коттон, Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони) занимаются спортом и выполняют различные трюки. Они также запустили на Nickelodeon собственное шоу.



Третье место – у пятилетней девочки Анастасии Радзинской, за год она заработала 18 миллионов долларов. Ее видео, где она наряжается в платья и играет с отцом, публикуются на нескольких каналах на семи языках. С маленькой блогершой сотрудничают крупные бренды Legoland и Dannon.



Самый популярный видеоблогер в мире Феликс Чельберг (PewDiePie) занял в рейтинге седьмое место с доходом в $13 млн.



Полный список самых высокооплачиваемых блогеров YouTube этого года выглядит так.



Райан Каджи — 23 млн подписчиков, $26 млн за год.

Dude Perfect — 47,7 млн подписчиков, $20 млн за год.

Анастасия Радзинская — 107 млн подписчиков, $18 млн за год.

Rhett and Link — 4,56 млн подписчиков, $17,5 млн за год.

Джеффри Стар — 16,8 млн подписчиков, $17 млн за год.

Preston — 10,9 млн подписчиков, $14 млн за год.

PewDiePie — 102 млн подписчиков, $13 млн за год.

Markiplier — 24,6 млн подписчиков, $13 млн за год.

DanTDM — 22,2 млн подписчиков, $12 млн за год.

VanossGaming — 24,8 млн подписчиков, $11,5 млн за год.

