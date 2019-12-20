ЕС выделил дополнительно 8 млн евро для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

Европейская комиссия выделила дополнительных 8 млн евро на помощь украинцам, пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе.



"Более пяти лет продолжающегося конфликта изнурили возможности людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны контактной линии. Это финансирование поможет им выдержать суровые зимние условия", - сказал комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янеж Ленарчич (Janez Lenarčič), сообщается на сайте Еврокомиссии в пятницу.



Кром того, отмечается, что при помощи этих дополнительных средств ЕС поддержит, прежде всего, тех, кто живет вдоль контактной линии, по обе ее стороны, обогревом и доступом к воде.



"Это (финансирование - ИФ) также поможет отремонтировать медицинские заведения и школы, поврежденные во время военных действий, упростить доступ к медицинским услугам и поставки медицинского оборудования и лекарств", - говорится в сообщении.



Таким образом, объем средств, предоставленных ЕС на гуманитарную помощь Украине в 2019 году, достиг 23 млн евро.

