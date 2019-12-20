У Меркель называют "непонятными" санкции США в отношении Nord Stream 2

После того, как Киев и Москва почти договорились о продолжении транзита газа, санкции США против проекта Nord Stream 2 называют "непонятными".



Об этом сказала представительница Федерального министерства ФРГ Ульрике Деммер в пятницу на брифинге в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.



"Учитывая вчерашние переговоры по газовому транзиту через Украину, подобные меры США, которые особенно объясняются защитой Украины, тем более непонятны", - заявила Деммер.



Она напомнила слова канцлера Ангелы Меркель в Бундестаге, которая сказала, что исключает контрсанкции против США, но считает инструментом решения дела переговоры как с США, так и о продолжении транзита.



В правительстве также надеются, что договор между Киевом и Москвой будет как можно быстрее финализирован.



Пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар со своей стороны заверила в том, что есть "большой политический интерес в сохранении безопасного транзита газа через Украину".

