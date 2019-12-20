Жилые комплексы комфорт-класса в Киеве от SAGA Development: обзор самых популярных объектов

Тщательно продуманные концепции, использование материалов высокого качества и передовых технологий, ландшафтный дизайн территорий, обладающие высоким инфраструктурным потенциалом локации, качественный сервис, безопасные внутренние дворы — основные преимущества объектов компании SAGA Development.

Знакомство с застройщиком

На украинском рынке недвижимости САГА Девелопмент с 2016 года. Спустя два года работы был введен в эксплуатацию жилой комплекс NEW YORK Concept House. Сегодня в списке завершенных объектов — BRISTOL Comfort House, CHICAGO Central House, EINSTEIN Concept House, дома №3 и №9 инновационного района RYBALSKY.

SAGA Development занимается реализацией более 15 концептуальных комплексов в Киеве и на черноморском побережье в Одессе. Застройщик ответственно подходит к разработке архитектурных проектов.

Для обслуживания домов запланирована SFERA living system. Следить за динамикой строительства, оперативно связываться с представителями отдела сервиса, оплачивать коммунальные счета после сдачи объекта в эксплуатацию прямо со смартфона — возможности, доступные клиентам SAGA Development.

Проекты недвижимости класса «комфорт»

Акцентируем ваше внимание на самых популярных жилых комплексах, которые соответствуют стандартам недвижимости комфорт-класса:

HAPPY HOUSE — объект с продуманной инфраструктурой для семей с детьми. Находится в 10 минутах пешком от парка «Нивки». До ближайшей станции метро, «Берестейской», — около 950 м. На территории жилого комплекса откроют собственный детский садик нового поколения, центр развития ребенка, а также Mama Hub — пространство для общения и отдыха родителей.

— объект с продуманной инфраструктурой для семей с детьми. Находится в 10 минутах пешком от парка «Нивки». До ближайшей станции метро, «Берестейской», — около 950 м. На территории жилого комплекса откроют собственный детский садик нового поколения, центр развития ребенка, а также Mama Hub — пространство для общения и отдыха родителей. SAN FRANCISCO Creative House — комплекс на проспекте Победы, в непосредственной близости к станции метро «Нивки». Объект привлекает внимание ярко-красным фасадом и большими панорамными окнами. Запланировано открытие частной школы Mainstream School, концептуального супермаркета, ресторана американской кухни, а также общественных пространств IT-hub и Creative Lounge.

— комплекс на проспекте Победы, в непосредственной близости к станции метро «Нивки». Объект привлекает внимание ярко-красным фасадом и большими панорамными окнами. Запланировано открытие частной школы Mainstream School, концептуального супермаркета, ресторана американской кухни, а также общественных пространств IT-hub и Creative Lounge. HOME & PARK Comfort House — жилой комплекс, строящийся в сердце Борисполя, в 40 минутах на авто от делового центра Киева. Преимущество проекта — собственный парк. На территории приоритет отдан пешеходам. Запланировано открытие современного детского сада и центра раннего развития.

— жилой комплекс, строящийся в сердце Борисполя, в 40 минутах на авто от делового центра Киева. Преимущество проекта — собственный парк. На территории приоритет отдан пешеходам. Запланировано открытие современного детского сада и центра раннего развития. RYBALSKY — инновационный район, расположенный на Рыбальском полуострове у Днепра. Будет возведено девять домов-кварталов и создан водный канал с различными публичными пространствами и амфитеатром. Резиденты и гости смогут посещать галерею современного искусства Lera Litvinova Gallery. На территории будет работать современный образовательный центр RYBALSKY Family Port.

На официальных сайтах проектов представлены копии всех необходимых разрешительных документов на строительство. Чтобы узнать доступные варианты, актуальную стоимость и условия покупки недвижимости, обращайтесь в отделы продаж.