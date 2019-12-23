Нацполиция обещает жестко реагировать на попытки восстановить игорный бизнес

Нацполиция обещает жестко реагировать на попытки восстановить игорный бизнес

Национальная полиция будет жестко реагировать на все попытки восстановления деятельности игорных заведений. Об этом говорится сообщении Нацполиции в Facebook.

В полиции отметили, что на данный момент на всей территории Украины работает 715 мобильных групп, которые мониторят ситуацию вокруг запрета игорного бизнеса.

"В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтажа наружной рекламы игорных заведений. Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования", - сообщили в Нацполиции.