Нацполиция обещает жестко реагировать на попытки восстановить игорный бизнес

Национальная полиция будет жестко реагировать на все попытки восстановления деятельности игорных заведений. Об этом говорится сообщении Нацполиции в Facebook.



В полиции отметили, что на данный момент на всей территории Украины работает 715 мобильных групп, которые мониторят ситуацию вокруг запрета игорного бизнеса.



"В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтажа наружной рекламы игорных заведений. Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования", - сообщили в Нацполиции.

