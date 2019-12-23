За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 170 тысяч украинцев

Начиная с 1 октября, от гриппа в Украине вакцинировались 217 тысяч человек.



Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.



"С 1 октября от гриппа вакцинировались 217 299 человек. Всего за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались лишь 161,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.



Отмечается что в течение 50-й недели ОРВИ заболели 171 554 человека, из них 70% - дети в возрасте до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 44 440 человек, из них 80% - дети. Больше всего госпитализированных среди детей в возрасте до четырех лет.



В ЦОЗ напомнили, что в прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случаях смерти от гриппа, из них 12 детей.

