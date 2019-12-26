В Одессе опознали тела всех погибших при пожаре в колледже

Эксперты идентифицировали тела всех погибших в результате пожара в колледже в Одессе, сообщило местное издание "Думская", не уточнив источник информации.



В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело. Правительственная комиссия сделала выводы, что пожар произошел из-за неисправной электропроводки.



"Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара на Троицкой. Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова", - говорится в сообщении издания.

