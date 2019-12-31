В Украине объявили штормовое предупреждение

На последний день года - вторник, 31 декабря - Укргидрометцентр объявил по Украине штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждают о сильных порывов ветра и гололеда.



"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.



Такие же предупреждения выпустили и для столицы и Киевской области: порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).



Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:



все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев



в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;



избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

