Медведев оценил договор о транзите газа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал контракт о транзите газа между Украиной и РФ компромиссом, который устраивают все стороны. Об этом он написал во вторник, 31 декабря, на своей странице в Facebook.



По словам российского чиновника, заключенное соглашение -"компромисс, который необходимо было найти".



"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, которые устраивают все стороны", - заявил Медведев.



Премьер-министр РФ добавил, что подписание документов свидетельствует о том, что Украина и РФ даже в самых сложных вопросах могут "разговаривать и договариваться".

