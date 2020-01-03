Врач предупредил о смертельно опасном способе борьбы с похмельем

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что бороться с похмельем после застолья с помощью алкоголя может быть смертельно опасно. Его слова приводит RT.



Врач объяснил, что нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый, а на это уходит от трех дней до трех недель. «И еще нужно понимать, что то, что большинство называют похмельем, — это остаточная алкоголизация, остаточное опьянение. Поэтому похмеляться нельзя», — добавил он.



Брюн посоветовал приводить организм в порядок после употребления спиртного кефиром — в нем содержатся особенные белковые фракции, которые забирают токсины на себя. Также, по его мнению, хорошо подойдут крепкие бульоны, капустный рассол и любые препараты с янтарной кислотой.



Кроме того, нарколог назвал алкоголь ядом и призвал воздержаться от его излишнего употребления.

