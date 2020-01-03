В Варшаве заявили о вмешательстве Кремля в спор Польши с ЕС

В канцелярии президента Польши заявили, что Россия вмешивается в спор между Варшавой и ЕС о судебной реформе. В связи с этим у Дуды настаивают, чтобы спикер польского сената Томаш Гродский отменил свой визит в Брюссель. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил шеф канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.



Так, Щерский заявил, что целью Путина является изоляция Польши и разрушение ее имиджа за рубежом.



Несколькими днями ранее Гродский объявил, что хочет приехать в Брюссель на встречу с замглавы Европейской комиссии Верой Юровой. Ожидалось, что они обсудят проблемы реформы польской судебной системы.



"Я выражаю твердое ожидание, что Томаш Гродзкий отменит свой визит в Брюссель", – заявил Щерский.



Он дополнил, что "согласен с теми тезисами, также оппозицией", которая говорит о том, что целью президента РФ Владимира Путина является "изоляция, разрушение имиджа Польши за рубежом, особенно на Западе".



По его словам, президент страны Анджей Дуда разделяет это мнение.

