Опубликована декларация о доходах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии "Квартал 95", следует из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. Согласно декларации от 3 января, Зеленский в конце декабря 2019 года получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен...

... (205,9 тысячи долларов) от студии "Квартал 95", а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсации за пользование торговой маркой.



Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы и юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.

