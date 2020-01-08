Персидский гамбит

На что только не готовы пойти американцы в конкурентной войне с Россией за поставки газа в Европу! Даже взбудоражить своих самых опасных врагов в исламском мире – «Корпус Стражей Исламской революции» накануне запуска “Турецкого потока”. Предсказуемый ответ не заставил себя ждать: за убийство Касема Сулеймани КСИР нанес ракетные удары по Ираку, чей президент недавно предлагал президенту Ирана помириться. Для Украины эта кровавая каша обернулась гибелью самолета МАУ в аэропорту Тегерана, который почему-то взлетел после объявления о закрытии воздушного пространства...



Итак, о том, что происходит в Персидском заливе. Заранее было известно, что на 8 января намечен торжественный запуск “Турецкого потока” с участием президентов России и Турции. За пять дней до этого американцы ракетным ударом убили командующего элитным иранским спецподразделением «Корпус Стражей Исламской революции».



“Корпус Стражей” – это своего рода шиитский СС, который популярен среди сторонников жесткой политики шиитского ислама в Иране и не так популярен среди остального населения, которое хотело бы жить посвободнее. Убитый в результате спецоперации США генерал Сулеймани руководил силами "Кудс". Это особое подразделение в составе организации КСИР: их влияние настолько велико, что даже президент страны Хасан Роухани не может повлиять на решение “стражей” стрелять по американским базам в Ираке или не стрелять.



Я не случайно несколько раз написал слово «шииты». Дело в том, что противоречия между ними и суннитами – это основа всех дрязг и войн арабского мира. Суть противоречий ваш покорный слуга описывал в статье “Нефтедроны и “вселенская шмазь”. Вкратце перескажу – тема запутанная. Шииты, доминирующие в Иране – это меньшинство, они составляют около 20% из всех мусульман. Лидером большинства – суннитов является наследный принц Саудовской Аравии. Поэтому Иран и СА находятся в непримиримых отношениях, несмотря на общие нефтяные интересы.



В Ираке ситуация двоякая – там есть и шииты, и сунниты. Казненный американцами Саддам Хусейн исповедовал ислам суннитского толка и щемил шиитов. Не удивлюсь, если через 50 лет рассекретят документы ЦРУ и окажется, что именно шииты натравили американцев на Хусейна, убедив западную разведку в наличии у Ирака запрещенного оружия. Как оказалось, ошибочка вышла. Но это дело такое.



Сулеймани, повторюсь, был лидером элитного подразделения военизированных шиитов и потенциальным кандидатом в президенты от своих суровых единомышленников. Если перенести это в наши реалии, то его победа на выборах равнялась бы избранию президентом Украины какого-то меганационально свидомого АТОшника

Что касается трагедии с бортом PS752 “Международных Авиалиний Украины”, то, кроме слов скорби и соболезнования, напрашивается целый ряд вопросов и вспоминается ситуация с малазийским “Боингом”, который появился в небе над Донбассом в момент активной фазы вооруженного противостояния там

Если коротко, то шииты признают власть двоюродного брата пророка Мухаммеда по имени Али как единственного наследника пророка. Сунниты же уверены, что Мухаммед не назначил преемника, поэтому праведными надо считать четырех первых халифов – Абу Бакра, Умара ибн аль-Хаттаба, Усмана ибн Аффана и Али ибн Абу Талиба (отсюда движение «Талибан»). В итоге сунниты не считают шиитов истинными мусульманами. А шииты обвиняют суннитов в чрезмерном догматизме, который стал почвой для исламского экстремизма.Сулеймани, повторюсь, был лидером элитного подразделения военизированных шиитов и потенциальным кандидатом в президенты от своих суровых единомышленников. Если перенести это в наши реалии, то его победа на выборах равнялась бы избранию президентом Украины какого-то меганационально свидомого АТОшника, который тут же ввел бы смертную казнь за употребление русского языка в быту. Аналогия гипотетическая, но в целом где-то так оно и есть.Но на президентских выборах дважды победил Хасан Рухани – не такой жесткий радикал, как убитый Сулеймани. После первых выборов его причисляли к исламским либералам и сравнивали с хрущевской «оттепелью» в СССР. Но либерализм в условиях шариата – это как вольнодумство в армии. Очень условное понятие. Одно можно четко сказать: он не союзник духовного лидера аятоллы Хаменеи. Тот поддерживал на выборах его соперника Саида Джалили.Позиции президента в Иране, особенно в условиях падения курса национальной валюты к доллару на 60% и роста цен на продукты на 50%, достаточно непрочные. Поэтому остановить новое командование КСИР, которому надо утвердить свой авторитет на фоне всеобщей популярности покойного Сулеймани (на его похоронах было столько народу, что 35 человек задавили насмерть), он даже не пытается. Ракетный удар, так ракетный удар.В Ираке ситуация еще сложнее. В конце прошлого года президент Ирака Бархам Салех подал в отставку из-за перспективы назначения проиранского кандидата на должность премьер-министра страны. Он имел в виду губернатора провинции Басра Асаада аль-Идани.Салех выступает против сближения Ирака с Ираном. Его предшественника Адиля Абдула Махди, который сидел на подкормке из Тегерана, “ушли” на фоне акций протеста под лозунгом «Иран, уходи», во время которых подожгли консульство Ирана в городе Кербела. В ответ полицейские по приказу свыше открыли огонь по демонстрантам, в результате погибли более 300 человек. Но проиранская коалиция пихала своего человека в премьеры. И точила ножи против президента.В этом контексте приезд в Багдад в разгар противостояния проиранской и антииранской коалиций лидера “Корпуса Стражей Исламской революции” Касема Сулеймани с большим сопровождением не случаен. Он приезжал явно не опытом войны в Сирии обменяться, а продавить своих людей во власть. И тут неуязвимого генерала, который выжил в предыдущих многочисленных покушениях, ловко убивают в иракской столице. И кто? Американцы!Так и не покинувший пока свой пост президент Ирака Бархам Салех на третий день после событий дает интервью американскому изданию The New Yorker, в котором рассказывает, что “хорошие отношения с Ираном очень важны для безопасности Ирака” и “нельзя допустить очередной войны с Ираном”.В общем, посылает через американцев сигнал “либералу” Рухани: давай, мол, мириться, сосед. К тебе претензий нет. Понимаю, что все наши внутренние заварушки – дело рук вашего героя АТО, пардон, войны в Сирии, покойного Сулеймани. Рухани отвечает взаимной любезностью и в телефонном разговоре с Салехом приветствует решение иракского руководства о выводе иностранных войск из страны. Но затем инициативу берет в свои руки КСИР. И в Ирак летят ракеты с территории Ирана.Кстати, о Сирии. Пишут, что Сулеймани убедил Владимира Путина начать наступление на антиправительственные силы в Сирии. Это, мягко говоря, преувеличение. Россия зашла в Сирию ради Башара Асада, по его официальному запросу, где он письменно изложил проблемы, с которыми столкнулись правительственные войска.Лидеру КСИР была оказана большая честь – аудиенция с российским президентом – по одной причине: восточные люди очень падки на подобные знаки внимания, а противник из покойника был бы крайне дискомфортный. Лучше уж союзник.Сулеймани действительно сыграл важную роль в войне в Сирии, но не ключевую. Вместе с американцами громил суннитов из ИГИЛ. Святое дело для шиитов погромить суннитов. Помог Асаду, но еще больше помог себе: многочисленные фото боевого генерала на полях сражений подняли его рейтинг перед выборами 2017 года. И многие были разочарованы, что он не захотел баллотироваться.Дальше война завершилась победой Асада (читай – России), но сторонники Сулеймани как-то не спешили возвращаться домой. Загостились в Сирии. Им уже и так намекали, что пора бы честь знать, и сяк. Это все совпало со слухами о том, что Сулеймани был серьезно ранен силами, верными Асаду, во время боев вокруг сирийского Алеппо. Сам он, конечно, заявил о сорванном заговоре о покушении на него между суннитскими странами и Израилем, но никто не мог гарантировать, что в голове боевого генерала не зрел план мести Асаду при удобном случае.В этом контексте вчерашняя встреча под фотокамерами президента России Владимира Путина в Сирии с Башаром Асадом (рядом с ним сидел министр обороны РФ Сергей Шойгу) накануне запланированной ранее церемонии открытия “Турецкого потока” весьма симптоматична.Задача России – не в том, чтобы помочь иранцам выиграть войну с США, а в том, чтобы не допустить этой самой войны сразу после запуска газопровода, который участники конфликта могут “случайно” бомбануть и уравнять газовые позиции США и России в Европе.В СМИ промелькнула информация, что за кулисами переговоров находился весь иранский генштаб, который получил соответствующие инструкции на все случаи жизни. И якобы два самолета с новейшим оружием в придачу. Но это больше смахивает на фейк.Что касается трагедии с бортом PS752 “Международных Авиалиний Украины”, то, кроме слов скорби и соболезнования, напрашивается целый ряд вопросов и вспоминается ситуация с малазийским “Боингом”, который появился в небе над Донбассом в момент активной фазы вооруженного противостояния там. Но тогда мы допустили преступную халатность, не закрыв это пространство для пролета самолетов. В Иране наоборот – небо из-за ракетных обстрелов было закрыто еще за несколько часов до того, как наш самолет собрался взлетать.Но раз президент Владимир Зеленский, срочно возвращающийся из Омана домой, просит воздержаться от выдвижения непроверенных версий крушения украинского лайнера, будем просто наблюдать.