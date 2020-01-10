Психозы недели. Катастрофический отдых

Первая декада января началась хорошо, а закончилась трауром. Сначала все расслабились и выпили под неординарное поздравление президента. Потом потешались над истерикой порохоботов, чей вождь колесил на яхте возле Сейшельских островов. Потом выяснилось, что и действующий президент махнул в теплые оманские края. Министр МВД и глава СБУ предпочли Европу. Когда же в лавке никого не осталось, грянул мировой персидский кризис. И упал наш самолет в Тегеране. Вот тебе, бабушка, и новогодний отдых...



Началось все душевно. В новогоднюю ночь президент Зеленский порвал шаблон официальных поздравлений и сказал неожиданно верные слова о том, что в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец, нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Короче говоря, умело сшил страну в очередной раз.



Но не ту страну назвали Гондурасом. Это я про нас, грешных. То, что лента соцсетей заполниться негодующим дерьмом доверху, не трудно было предугадать. Возмущались очень тупо. Сразу видно, что все лучшие литературные силы нации достались “95-му Кварталу”. Побурчали и разошлись праздновать.



Праздновали в меру сил и материальных возможностей. В целом, по сводкам МВД, все прошло как обычно. В Киеве в одной из квартир нашли бездыханные тела двух девушек. Тетка, которая втихаря сдавала квартиру в аренду на праздники, сильно испугалась. В Каховке в новогоднюю ночь из ружья был застрелен 26-летний житель города Владимир Чебукин: в ночном клубе он поссорился с новым сожителем бывшей сожительницы. На киевском вокзале распугали всех бомжей: искали свидетелей избиения там атошника-дальнобойщика, которого забили до смерти в ночь с 28 на 29 декабря.



Дальше наступило 1 января. И в Киеве состоялся традиционный марш в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Выглядел он не так внушительно, как во времена Петра Порошенко, особенно в свете новогоднего поздравления Владимира Зеленского, но свое дело сделал – его заметили посольства Израиля и Польши. И сделали совместное заявление, назвав участие представителей властей Украины разных уровней в чествовании героев с неоднозначной репутацией оскорблением.



Вдогонку посольство Польши еще выразило возмущение нашему МИДу за комментарий пресс-секретаря Екатерины Зеленко, которая где-то успела написать, что "право каждого народа самостоятельно определять и почитать своих героев". Нет, чтобы посидеть и помолчать в уголочке. Надо высказаться.



Ну, высказались. И тут же получили возмущенный ответ посольства Польши: "Трудно поверить, что такие слова могли исходить из уст украинского дипломата... Украинская дипломатия причисляет к национальным героям идеологов интегрального национализма, из-за которых пали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других наций".



В не самое лучшее время мы поссорились с поляками, потому что безвиз доживает свои последние 365 дней. Формально его никто не отменяет, но для нас, как и для других стран, которые пользуются туристической льготой, с 2021 года вводится обязательное электронное разрешение ETIAS перед въездом в любую страну ЕС.



Поэтому наша власть разделилась. Представители силовых структур отправились в Европу догуливать последний свободный безвизовый новогодний отпуск. Вездесущие “Схемы” зафиксировали главу СБУ Ивана Баканова на модном горнолыжном курорте Куршавель. В котором, в отличие от Буковеля, есть настоящий фейсконтроль на въезде. Министр МВД Арсен Аваков не стал ждать “разоблачения из-под кустов” и честно признался в соцсетях, что находится в Италии. Помните песню “Вернись в Сорренто” в исполнении трех великих теноров – Хосе Каррераса, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. Это там.









С Владимиром Зеленским вышел конфуз. Точнее, не с ним, а с его окружением. Все знали, что президент встретил Новый год в Гуте около Ивано-Франковска. Встретил, старательно пофотографировался с отдыхающими в Буковеле, а затем махнул в Оман, подальше от оставшегося в Буковеле главного олигарха страны Игоря Коломойского.



Ну, махнул и махнул, дело житейское. Многие в эту пору отдыхать поехали. Особенно из бизнеса и госорганов. Ничего предосудительного в таком передыхе нет. Тем более что реально все устали. Но почему-то продвинутая команда Владимира Зеленского застеснялась его местонахождения в пятизвездочном отеле Султаната, когда инкогнито раскрылось.



И вместо того, чтобы по традиции пригласить журналистов в кабинет/номер/комнату отдыха/пляж/эконом-класс рейсового самолета и сделать дежурные селфи, начала истерично выкладывать фото “встреч на высшем уровне" с людьми в белых одеждах. Нет, чтобы перевести это в шутку, как умеют в “95-м Квартале”. В то время как местная оманская пресса вроде Oman Observer с удивлением писала, что никаких анонсов визита президента Украины в их страну не было.



В общем, стало очевидным, что у действующей власти есть фобия, вызывающая нервные технологические конвульсии: они панически боятся аналогии с «папередником». В данном случае сама собой напрашивалась параллель с мальдивским отдыхом Петра Порошенко в 2018-м, который “95 Квартал” очень здорово в свое время обхихикал.









Но все дело в том, что Порошенко в этот Новый год сам топил свой рейтинг в прибрежных водах около Сейшельского архипелага на яхте KATINA под флагом Маршалловых островов. Стоимость аренды которой в новогодний период с учетом топлива составляет около $350-380 тыс. в неделю.



Причем пролетал он совсем рядом от своего преемника – через Катар. А от него до Омана – тапком кинуть. Мог бы уже и на чай напроситься. А не писать в Facebook советы Зеленскому... позвонить премьер-министру Австралии Моррисону и предложить помощь украинских спасателей дружественному австралийскому народу, который помогал нам в борьбе с российской агрессией, в ликвидации лесных пожаров в Австралии. “Не будьте в омані (омана по-укр. – заблуждение, кто не знает мовы), события в Австралии угрожают глобальными последствиями!”, – поиграл словами великий лингвист Порошенко.



Чуть было не написал ему комментарий, дескать, разверни свою яхту, плыви в Сидней, беги спасать кенгуру или, на худой конец, раздай конфеты “Рошен” потерпевшим. Но не успел. Потому что американцы, отгулявшие свое Рождество до Нового года, решили “размяться” и грохнули “главного иранского атошника” Касема Сулеймани – командующего элитным иранским спецподразделением “Корпус Стражей Исламской революции” (КСИР). Естественно, новое руководство КСИР не могло оставить это без ответа и выпустило несколько ракет по американской военной базе в Ираке. Но иракцы предупредили американцев (почему – читай тут) и обошлось без жертв со стороны союзников. А МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.



Дональд Трамп на следующий день после произошедшего выступил с заявлением, из которого стало понятно, что новой мировой войны не будет, а будут новые санкции против Ирана. Он также призвал европейские страны, Россию и Китай отказаться от ядерной сделки с Ираном 2015 года и отметил, что необходимо достичь такого соглашения с Ираном, которое принесло бы мир в регион.



Для нас эта заварушка ознаменовалась загадочным крушением украинского Boeing 737 компании МАУ. Как водится в таких случаях, с каждым днем трагедия обрастает дополнительными сентиментальными деталями, которые, впрочем, не проливают свет на то, что произошло.



Какой-то наш пилот должен был лететь в Тегеран, но его переставили на Лондон. Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не попал на рейс PS 752 из-за обычной для МАУ путаницы с билетами. Они с женой решили, что она полетит, а он попытается попасть на другой рейс. О падении самолета он узнал в терминале, когда, ругаясь, покупал новый билет.



Ну, и главная история чудного рождественского спасения – международный обозреватель Андрей Бузаров остался в живых, не полетев из Тегерана в Киев 8 января, как этого требовали организаторы конференции, на которую он приехал, а купил билет подешевле на 9 января и сам оплатил еще день в гостинице. А утром узнал, что самолет разбился и следующий рейс отменен.



Иран тем временем опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре в воздухе перед непосредственно падением на землю. В СНБО рассматривают четыре версии – теракт, техническая неисправность, столкновение с беспилотником и поражение ракетой российского производства ЗРК «Тор».



В ночь на 9 января Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана чартерным рейсом, провел совещание на Банковой, записал видеообращение, объявил 9 января днем траура и съездил в “Борисполь” возложил цветы.



Петр Порошенко прилетел после своего отдыха рейсовым самолетом в бизнес-классе. Цветы не возлагал. СМИ вяло подсчитали стоимость их перелетов и успокоились. Приправленные катастрофой новогодние каникулы закончились.



Тем временем по “Турецкому потоку” в Европу пошел российский газ. “Северный поток-2” отстает из-за санкций от графика, но то, что его достроят с Allseas или без, сомнений нет. Газовый транзит через Украину постепенно выходит на запланированные объемы – 8 января он превысил 100 млн. куб. м. в сутки. Украина выполняет заявки на транзит в полном объеме. Жизнь продолжается...



