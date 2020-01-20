Нефтедобыча в Ливии может упасть в 16 раз - Bloomberg

Объем добычи нефти в Ливии может снизиться с 1,2 миллиона до 72 тысяч баррелей в сутки из-за блокады силами "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара нефтяных терминалов.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны. Таким образом, добыча нефти может упасть в 16 раз.



"18 января NOC объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов "нефтяного полумесяца" (побережья залива Сирт). По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в объеме 800 тысяч баррелей в сутки и ежедневному ущербу в размере 55 миллионов долларов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что 19 января информационный портал Al Wasat информировал о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Эш-Шарара.



Как подчеркивает Bloomberg, ежедневная добыча на нем составляла примерно 300 тысяч баррелей в сутки.

