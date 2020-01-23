Евросоюз подпишет соглашение о Brexit в пятницу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель 24 января подпишут соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявил спикер фон дер Ляен Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, передает корреспондент УНН.



"Завтра, 24 января, президент фон дер Ляен вместе с господином Шарлем Мишелем, президентом Европейского Совета, подпишут соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии", - сказал спикер.



По его словам, точное время подписания будет объявлено позже.

