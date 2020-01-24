"Слуга народа" Павлиш назвал фейком публикацию своей переписки с замглавы Минздрава

В сети появилась новость о том, что народного депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша подловили на переписке с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.



Сам депутат назвал новость фейком.



Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии журналисту "Страны".



Так, в СМИ появилась информация о том, что во время переписки Семиволос отмечает, что некий Миша (по всей вероятности, имеется в виду нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий) намерен "в наглую делить бюджет".



В свою очередь, Павлиш якобы советует Семиволосу не выполнять "бредовые команды" и "включать дурака". На что Семиволос ему отвечает, что "если хочет усидеть в кресле" – нужно выполнять.



Полный текст переписки:



Павлиш: Привет, как дела?



Семиволос: Так себе



Павлиш: А что случилось?



Семиволос: Миша за*ебал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды



Павлиш: Так не выполняй, включай дурака



Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))



Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с М*** пойдем, они хорошие



Однако, по словам самого нардепа, эта переписка является фейком. Павлиш признал, что на фото изображен его телефон, но текст на нем сфабрикован, при этом, как он утверждает, у него даже нет Семиволоса в контактах.



"Это чей-то фейк. У меня даже контакта Семиволоса нет. Это 100% не я, телефон мой, я это по картинке увидел, но текст переписки просто наложен. Дело в том, что я к медицине никакого отношения не имею....", - заявил "Стране" Павлиш.

