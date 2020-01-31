В ВОЗ рассказали, как можно прервать передачу коронавируса

Прервать передачу нового коронавируса возможно, когда люди будут применять необходимые меры во время посещения людных мест и путешествий. Об этом во время брифинга сообщил глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, передает корреспондент УНН.



"ВОЗ считает, что прервать передачу вируса возможно, когда мы будем иметь все наши системы надзора готовности, когда у нас будет настороженность, когда мы будем применять необходимые меры, когда мы путешествуем или посещаем людные места", - отметил он.



Как ранее сообщал УНН, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ограничивать путешествия и торговлю из-за вспышки нового коронавируса.



Напомним, по состоянию на 31 января количество погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 213 человек.



ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.

