Порошенко: Санкции – единственный механизм сдерживания России

Санкции против Российской Федерации остаются единственным механизмом сдерживания от дальнейшей эскалации страны-агрессора, считает пятый президент Украины, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.



"Мы сохраняем санкции, и санкции на самом деле являются единственным механизмом удерживать (президента РФ Владимира – ИФ) Путина за столом переговоров, оказать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с оккупированной территории Донбасса и Крыма", - цитирует Порошенко в интервью европейскому изданию Euractiv.com пресс-служба "Европейской солидарности".



По мнению политика, продолжение санкций и укрепление проукраинской коалиции заставляют РФ платить высокую цену и являются для России "очень болезненными".

