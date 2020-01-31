Как стать цифровым художником: советы от АртКрафт

Цифровой художник — это интересная и востребованная сегодня профессия. Это люди, которые работают в креативных индустриях, делают кино красочнее и создают компьютерные игры. Такой навык как цифровой рисунок дает возможность реализовать себя в разных сферах и нишах, особенно если тебе нравится рисовать. Школа компьютерной графики ArtCraft рекомендует обратить внимание на следующие моменты тем, кто решил реализовать себя в данной области.

Выбери нишу, в которой хочешь расти

Сегодня понятие цифрового рисунка довольно обобщилось, ведь настоящие профессионалы в определенный момент сужают свою специализацию. Это может быть скетчинг, 2D-графика, 3D-графика или 3D-анимация, персонажи или окружение. Выучив основы цифрового рисунка, человек обычно начинает понимать, что ему ближе и интересней. Таким образом CG-художник становится узкопрофильным профессионалом и со временем зарабатывает себе репутацию среди таких же профессионалов. Быть универсальным художником не получится: крайне трудно глубоко изучить тонкости каждого вида цифрового рисунка, поэтому знания и навыки в каждом из них выйдут довольно поверхностными.

Выучи инструменты

Чтобы освоить любую профессию, нужно научиться работать с инструментами создания компьютерной графики. Это значит что нужно не только владеть ПК на базовом уровне, но и провести много часов за программами Adobe Photoshop, Illustrator, ZBrush и графическим планшетом.

Самой базовой программой для рисования считается Adobe Photoshop. Зачастую это первая программа, которую осваивает новичок. Она очень популярна и в других профессиях, поэтому важно уметь работать в ней как художник, а не просто знать ее функционал. Этому можно научиться самостоятельно, путем проб и ошибок. Быстрее — найти хорошие курсы цифровой иллюстрации . Системная программа и помощь опытного преподавателя станут надежной базой для дальнейшего роста.

Следи за трендами в индустрии

Компьютерная графика — сфера, которая появилась благодаря развитию технологий, а это значит, что и развивается она вместе с ними. Кроме того, она связана с искусством, у которого тоже есть факторы развития и изменений. Цифровой рисунок как отрасль — мир динамичный и постоянно меняющийся. Для художника это значит что нужно постоянно следить за трендами в индустрии и пробовать новое, соответствовать требованиям рынка будет все сложнее. Вот пара советов как оставаться в курсе того что происходит в мире CG.