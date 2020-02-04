Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости

Канцлер Германии Ангела Меркель готова к внесению изменений в соглашение о Brexit в том случае, если это понадобится Евросоюзу.



"Я вполне могу себе представить, что дойдет до изменения соглашения, если это будет необходимо. С выходом Великобритании перед нами стоит задача повысить нашу конкурентоспособность, мы должны действовать быстрее", - сказала канцлер в понедельник на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.



По словам Меркель, Евросоюзу следует играть активную роль в мировой политике и в геополитике, а чтобы это было возможно, он должен быть сильным и действовать быстро "экономически, научно и во многих других сферах".



"И если для этого потребуется изменение договора, я готова к этому", - сказала Меркель.

