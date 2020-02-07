Федину повторно вызывают в ГБР

Народный депутат Украины София Федына повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований для вручения уведомления о подозрении - на 12 февраля. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора (ОГП).



"Поскольку народный депутат Украины София Федына 6 февраля 2020 года не явился по вызову и не сообщил об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем ГБР по поручению Генпрокурора на 11:00 12 февраля 2020 года для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - сообщили в ОГП.



В Офисе напомнили, что по закону, если должным образом вызванный подозреваемый не явился без уважительных причин либо не сообщил о причинах своего неприбытия, на него накладывается денежное взыскание, а также может быть применен привод.



Добавим, 6 февраля Федына вызвали в ГБР для вручения подозрения. Федына не пришла в ГБР для вручения подозрения.



В то же время волонтерке Марусе Звиробий 6 февраля вручили уведомление о подозрении.



По предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат Украины София Федына и гражданка Маруся Звиробий, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

