Шесть человек стали жертвами урагана "Кьяра", обрушившегося на Европу

По меньшей мере шесть человек погибли в Европе в результате удара урагана "Кьяра", передает в понедельник агентство Associated Press.



В частности, в Чехии, Словении и в южной Великобритании погибли по одному человеку - жертвами стали водители, на автомобили которых упали деревья.



Еще два человека погибли на горнолыжном курорте в Польше, когда в помещении из-за ненастья обрушилась крыша. Еще два человека получили травмы.



В Швеции один человек утонул после того, как лодка, на которой он плыл с компаньоном по озеру Феген, перевернулась. Второй пассажир до сих пор числится пропавшим без вести.



Также ураган "Кьяра" привел к отмене сотен авиарейсов и поездов в Европе.



Кроме этого, удар стихии оставил без света 130 тыс. домов во Франции, 62 тыс. домов в Великобритании, 50 тыс. домов в германской федеральной земле Бавария, 10 тыс. - в Ирландии.



В Британии метеорологи предупредили население о повышенном риске подтоплений, а во Франции и Ирландии власти рекомендовали населению соблюдать осторожность в прибрежных районах из-за опасности штормовых волн и затоплений.



Порывы ветра "Кьяры" достигали 150 км/ч на северо-западе Уэльса, а на севере Франции - 140 км/ч.

