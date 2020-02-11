Зеленский: дело Майдана – самое сложное в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что расследование и доведение до конца дел о трагических событиях на Майдане Независимости во время Революции Достоинства является самым сложным в стране.



"Потерянные доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многие убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране - это Майдан", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Зеленский указал, что этими делами точно "занимаются все".



"Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого. Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное", - заявил он.

