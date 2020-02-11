Суд отменил заочный арест Клюева

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила заочный арест бывшего первого вице-премьер-министра Андрея Клюева. Об этом говорится в решении суда.



Суд считает обоснованным подозрение о совершении Клюевым уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявить обвинение.

