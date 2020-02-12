HBO снимет сериал "Паразиты" с Марком Руффало

В новом сериале по оскароносной ленте "Паразиты" от телеканала НВО может сыграть Марк Руффало. Об этом сообщает Collider.



По данным издательства, режиссер "Паразитов" Пон Джун-Хо и канал HBO хотят пригласить для съемки в телеадаптации Марка Руффало.



На телеканале сообщили, что проект находится на очень ранней стадии, поэтому они пока не могут что-либо утверждать.



Переговоры с актером якобы ведутся, а Пон Джун-Хо уже лично общался с актером. Также сообщается, что Руффало лестно отзывается о режиссере "Паразитов" и сообщил о своем желании сыграть в сериале.





