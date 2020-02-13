Гончарук объяснил "подорожавшие" платежки

Суммы в платежках за январь оказались выше, чем в декабре из-за того, что выросла цена на газ. Об этом после заседания Кабмина в среду, 12 февраля, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. "Сейчас по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - сказал он.



При этом он говорит, что в феврале платежка будет ниже. "Она будет ниже чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал он.



Гончарук также заявил, что "по итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой".

