Еще три банка присоединились к программе "Доступные кредиты"

К программе "Доступные кредиты 5-7-9%" присоединились три негосударственные банки.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.



"Еще три банка присоединились к Программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Совет Фонда развития предпринимательства, который администрирует программу, принял решение удовлетворить заявки АО АКБ "Львов", АО "Кредобанк" и АО "ПУМБ", - говорится в сообщении



В Минфине отмечают, что украинцы, которые мечтают о собственном бизнесе или планируют масштабировать уже действующий отныне могут воспользоваться поддержкой государства в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" обратившись к семи банкам: Ощадбанку, Приватбанку, Укргазбанку, Укрэксимбанку, банку Львов, Кредобанку и ПУМБ.



Как сообщал Укринформ, правительство приняло постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля 2020 года. Программа государственной поддержки микро - и малого бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса. По предварительным оценкам, около 50 тыс. заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в нынешнем году.



По информации министра финансов Оксаны Маркаровой, в бюджете заложено 2 млрд грн на финансирование государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".



