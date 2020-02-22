Зеленский обратился к народу по поводу коронавируса

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением по поводу событий, произошедших в четверг в Новых Санжарах в связи с госпитализацией туда эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран.

Видео обращения было опубликовано в пятницу, 21 февраля на всех официальных страницах главы государства.



"В следующие две недели мы с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти", - сказал Зеленский.





