Лондонский суд начинает слушания об экстрадиции Ассанжа в США

Лондонский королевский суд Вулвича в понедельник начинает слушания относительно экстрадиции основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет лишения свободы.



Об этом сообщает Evening Standard.



«Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж сегодня начнет официальную борьбу против экстрадиции в США. Ассанж должен появиться в лондонском суде в понедельник в первый день слушаний о его экстрадиции», - говорится в сообщении.



В общем 48-летнему Ассанжу в США грозит наказание по 18 пунктам обвинения.



На данный момент он содержится в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона.



Как известно, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля 2019 года после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне. Сейчас он отбывает срок в 50 недель в британской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог.



Соединенные Штаты добиваются выдачи Британией Ассанжа по обвинению в незаконной публикации секретных материалов, в частности, имен засекреченных источников, а также в сговоре с экс-аналитиком армии рядовым Челси Мэннинг в доступе к секретной информации.



В Швеции в 2010 году Ассанжа также обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Однако позднее прокуратура Швеции решила закрыть дело об изнасиловании в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.



Журналистские и правозащитные организации, включая Amnesty International и «Репортеры без границ» считают, что выдвинутые против Ассанжа обвинения создают опасный прецедент для свободы прессы.



Кроме того, в субботу, 22 февраля, в центре Лондона прошла акция протеста, участники которой вышли с плакатами "Журналистика - это не преступление" и требовали отказать США в выдаче Ассанжа.



По информации издания, среди других в митинге принимали участие бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс и известный британский модельер Вивьен Вествуд.

