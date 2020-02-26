В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек

В Украине в течение недели от осложнений гриппа умерли 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.



По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона в Украине зафиксированы 48 летальных случаев в результате осложнений гриппа. Только за прошедшую неделю в Украине от гриппа умерли 10 человек.



Отмечается, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. Неэпидемический уровень активности гриппа и острых респираторных вирусных инфекций сохраняется в Киеве, Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях. В остальных областях эпидемическая активность имеет различную интенсивность.



Кроме того, в течение недели против гриппа были вакцинированы 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 345 человек.

