В Одессе обвиняемый с гранатой взял судей в заложники

В Приморском райсуде Одессы обвиняемый с гранатой взял в заложники двух судей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Судебной власти Украины".



Сообщается, что во время судебного заседания обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату и угрожал подорвать себя и всех присутствующих. В экстренном порядке из здания суда были эвакуированы посетители и работники.



Также сообщается, что он захватил в заложники судей Виктора Иванова и Вячеслава Бондаря.



По данным местных СМИ, обвиняемого зовут Вячеслав Гарькавый, его судят за убийство гражданина Израиля в сентябре 2016 года. Прибывшие на место правоохранители обезвредили его.

