Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта

Официальные лица Ватикана разработали этические принципы для работы искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.



Документ декларирует, что искусственный интеллект должен уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, непредвзято и прозрачно, а также «учитывать потребности всех людей».



Свод этических принципов будет официально представлен 28 февраля в рамках научного форума по искусственному интеллекту, который организовала Папская академия защиты жизни.



Первыми технологическими компаниями, которые поддержат свод этических принципов, станут Microsoft и IBM, пишет Reuters.



Папа римский Франциск ранее неоднократно высказывался о необходимости использовать искусственный интеллект на благо общества.

