Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Швейцарское правительство приняло решение о запрете проведения всех массовых мероприятий с более чем тысячей участников из-за угрозы распространения коронавируса, включая знаменитый Женевский автосалон. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung в пятницу, 28 февраля.



Запрет на проведение массовых мероприятий вводится немедленно и будет действовать как минимум до 15 марта. Он может быть расширен в любой момент. В правительстве впервые охарактеризовали ситуацию в Швейцарии как особую.



Отмечается, что под запрет попал ежегодный международный автосалон в Женеве, проведение которого было запланировано с 5 по 15 марта. Это первая отмена Женевского автосалона более чем за 70 лет. С 1947 года он проходил ежегодно.



Ранее было объявлено об отмене международной выставки изобретений и салона высокой часовой моды, которые также должны были состояться в Женеве. Также отменен карнавал в Базеле, футбольные и хоккейные матчи.



Кроме того, организаторы мероприятий с числом участников меньше тысячи должны проводить оценку риска распространения коронавируса во взаимодействии с компетентными кантональными властями.



По последним данным, Швейцарии зафиксированы 15 подтвержденных случаев коронавируса в девяти кантонах из 26.

