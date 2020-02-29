США изучают возможные меры по оказанию помощи Турции в Идлибе - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заверил Турцию, что США в вопросе Идлиба стоят с ней, как партером по НАТО, на одной стороне и изучают возможные действия по оказанию ей помощи.



"Соединенные Штаты взаимодействуют с турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией, а также облегчить гуманитарные страдания в Идлибе", - говорится в распространенном госдепартаментом в субботу заявлении Помпео.



Он отметил, что США "сделают все возможное, чтобы заблокировать любую реинтеграцию режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции СБ ООН 2254, включая общенациональное прекращение огня, которое включает Идлиб".



Госсекретарь выразил Турции соболезнования в связи с гибелью в Идлибе турецких военнослужащих результате авиаудара ВВС правительственных войск Сирии, и заявил, что "США осуждают этот удар самым решительным образом".

