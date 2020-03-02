Комитет не рекомендует Раде менять "языковой" закон до решения КСУ

Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики не рекомендовал парламенту вносить изменения в Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" пока Конституционный Суд не примет соответствующего решения.



Такое решение комитет принял на заседании 2 марта, сообщает корреспондент Укринформа.



Во время заседания комитета рассматривался вопрос о заключении Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) по Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятый Венецианской комиссией на 121 пленарном заседании 6-7 декабря 2019 года.



После обсуждения большинство членов комитета решили оставить этот вопрос на усмотрение Конституционного Суда, который и должен предоставить необходимое заключение о целесообразности внесения изменений в закон.



Как сообщал Укринформ, 6 декабря 2019 года был одобрен доклад Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) относительно языкового закона. Там говорится о том, что Закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка не обеспечивает баланса по сохранению языковых прав национальных меньшинств.



Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов.



Однако народные депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановления об отмене закона о языке. 14 мая парламент отклонил эти проекты постановлений, которые блокировали подписание закона, после чего Председатель ВР Андрей Парубий сразу подписал "языковой закон".



В тот же день закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" направили на подпись Президенту, который подписал его 15 мая.



В парламентской газете "Голос Украины" текст закона опубликовали 16 мая. Подавляющее большинство его норм вступает в силу через два месяца после опубликования.



21 июня депутаты из фракции "Оппозиционный блок" передали в Конституционный Суд представление о признании "языкового закона" противоречащим Основному закону государства.

