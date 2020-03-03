Более 70% украинцев поддержали бы на референдуме продление моратория на землю

Более 70% украинцев поддерживают продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и считают, что этот вопрос должен решаться на референдуме, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологического службой Центра Разумкова с 13 по 17 октября 2020 года.



Согласно результатам исследования, большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 68,9% респондентов. 19,6% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные - не определились с ответом.



Так, 76,6% опрошенных приняли бы участие в таком референдуме, если бы он происходил ближайшей к дате опроса воскресенье. Не приняли бы участие - 12,8%, а остальные опрошенные не определились с ответом.



По данным опроса, если бы референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на землю (64,3% всех опрошенных или 72,0% тех, кто принял бы участие в референдуме). В то же время 21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% всех опрошенных) проголосовали бы за введение рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.



Кроме того, относительное большинство граждан (48,5%) поддерживают блокирование работы Верховной Рады фракциями "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ВО "Батькивщина" с целью недопущения рассмотрения закона о рынке земли. Не поддерживают такие действия 25,4% опрошенных. Остальные - не интересуются этим вопросом или затруднились с ответом.



В ходе исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

