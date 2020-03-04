В ОБСЕ раскритиковали проект закона о медиа

ОБСЕ проанализировала скандальный законопроект "О медиа", который предлагают принять в "Слуге народа". Полный текст этого анализа уже опубликован на сайте организации. Законопроект, напомним, предусматривает ограничение на выражение мнений и освещение событий, связанных с СССР, Россией и неподконтрольными территориями. Также документ облегчает блокировку сайтов.

В анализе ОБСЕ, среди прочих, критикуется аспект "запрещенного" контента.



"Некоторые из запрещенных выражений и тематик могут фактически касаться законных политических мнений и дискуссий", - говорится в отчете.



По мнению экспертов, "только прямые призывы к совершению преступлений или насилию, а также дискриминации могут быть ограничены законом и властью".



Также ОБСЕ считает, что отсылки к созданию когорты "профессиональных журналистов", которые содержатся в документе и апеллируют к еще одному законопроекту - о дезинформации, не соответствуют современным реалиям.



"Правовое определение "профессиональная журналистика", включенное в законопроект, очень узкое и не охватывает такие профессиональные сферы как блоги или учетные записи в социальных сетях", - говорят в организации.



Законопроект "О медиа" разработал в комитете по гуманитарной политике. Один их авторов - бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко.

