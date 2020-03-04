Глава ВОЗ: смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

Процент умерших в результате инфицирования новым коронавирусом составляет 3,4%, что значительно выше смертности от сезонного гриппа, которая составляет менее 1%.



Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



"На глобальном уровне около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа в основном умирает намного меньше, чем 1% инфицированных", - приводятся слова главы организации на странице ВОЗ в Twitter.



